Funcionários do BC voltarão ao trabalho na quinta-feira Após a greve desta quarta-feira, 25, os funcionários do Banco Central (BC) de Brasília voltarão ao trabalho na quinta. No início da noite, os representantes sindicais dos servidores do BC estavam em reunião de negociação no Ministério do Planejamento. A expectativa era de que o governo apresentasse, durante o encontro, uma nova proposta de recomposição salarial dos empregados do banco. A proposta será avaliada pelos funcionários do BC de Brasília em assembléia a ser realizada às 15 horas de quinta. Dependendo da proposta, os empregados do banco poderão entrar em greve por tempo indeterminado. A principal reivindicação dos servidores do BC é ter uma equiparação salarial com os auditores da Receita Federal.