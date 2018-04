Funcionários do BNDES entram no terceiro dia de greve Os funcionários do BNDES entram nesta segunda-feira em seu terceiro dia de greve, iniciada na última quinta-feira. Nesta segunda-feira, os trabalhadores do banco realizam piquete às 10h em frente à sede da instituição, no centro do Rio, em protesto ao não atendimento da totalidade de suas reivindicações. Entre as propostas defendidas pelos funcionários, estão 20% de reposição salarial, e igualdade de diretos e benefícios entre trabalhadores antigos e novos do BNDES. Segundo informações de funcionários do banco, no fim de semana, o BNDES enviou e-mail aos trabalhadores informando que os dias da greve seriam descontados, e informou que mobilizaria a Polícia para inibir o piquete programado para esta segunda-feira.