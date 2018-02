Funcionários do Magazine Luiza anunciam oferta ao som de 'pancadão' no Facebook

Uma loja da rede Magazine Luiza no município de Três Corações, em Minas Gerais, teve uma ideia inusitada para anunciar suas promoções. Desde a semana passada, vendedores da unidade estão postando vídeos na página do Facebook do estabelecimento. Nas imagens, o grupo sempre canta e dança enquanto anuncia os produtos.

Em um dos vídeos, três funcionários da rede executam uma performance para fazer a propaganda de um conjunto de estofado que era vendido pela metade do preço e com possibilidade de parcelamento em até 15 vezes no cartão de crédito da loja.

Nesta quarta-feira, 21, o vídeo já contava com mais de 4 mil compartilhamentos, 714 mil visualizações e mais de 12 mil comentários, chamando a atenção dos usuários.

Por enquanto, a estratégia está sendo usada para anunciar apenas as ofertas de um dia específico de promoções.

De acordo com o coordenador de marketing multicanal da rede Magazine Luiza, Wesley Antoniassi, a novidade faz parte de uma estratégia de aproximação com os clientes.

"Sabemos que a interação por Facebook é eficaz, garantindo um alto alcance com baixo investimento. Por isso, recomendamos que todas as unidades façam ações semelhantes", conta.

Ele diz que diversas lojas já estão adotando essa forma de divulgação dos produtos e que a decisão de como o material será veiculado é sempre do gerente de cada unidade, seja por foto ou vídeo.