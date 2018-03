Funcionários do Santander/Banespa protestam em SP Funcionários do banco Santander/Banespa realizam esta manhã um protesto em frente a sede central da instituição, na Rua João Brícola, na região Central de São Paulo. Os bancários reivindicam a prorrogação da cláusula de garantia de emprego que consta do acordo coletivo entre os funcionários e o banco que vence na próxima segunda-feira. Os trabalhadores temem cerca de 1.500 demissões já anunciadas pelo Santander/Banespa, segundo a assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários. O objetivo da manifestação é pressionar uma negociação com o banco, já que até o momento nenhuma reunião com os funcionários discutiu o tema. Cerca de 1.200 bancários trabalham na agência central do banco.