Funcionários dos bancos estatais querem aumento de 20,5% Os funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal querem um reajuste salarial de 20,50% no dissídio coletivo da categoria dos bancários. O índice corresponde a 15,59% de variação do Índice de Custo de Vida do Dieese entre agosto de 2002 a setembro deste ano e a 3,99% de rentabilidade do sistema bancário. A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) já apresentou uma contraproposta de reajuste de 10% e pagamento de um abono de R$ 1.320,00. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, José Wilson da Silva, "o abono não será incorporado aos salários, e o pagamento deverá ocorrer em parcela única". O BB e Caixa ainda não se posicionaram oficialmente sobre as negociações salariais. "Não sabemos se o BB e a Caixa seguirão a proposta da Fenaban ou se farão alguma proposta diferenciada", disse Wilson da Silva. Os empregados do BB e da Caixa em Brasília realizarão uma assembléia nesta quarta-feira. "Faremos assembléia com um indicativo de paralisação de 24 horas para quinta-feira", disse o sindicalista.