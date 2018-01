Funcionários dos Correios fazem passeata em São Paulo Cerca de 2 mil funcionários da Empresa de Correios e Telégrafos fazem nesta quinta-feira uma passeata no centro de São Paulo. A categoria está em greve desde zero hora de hoje. Os funcionários partiram do vão livre do Museu de Arte de São Paulo e seguiram pela Rua Augusta. Segundo a Companhia de Enegenharia de Tráfego, eles ocupam duas faixas da via no sentido ao centro.