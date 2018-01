Funcionários querem assumir o controle da Air Madrid Um grupo de funcionários da empresa espanhola Air Madrid, liderado pelo gerente Pablo Morera, está disposto a assumir a companhia para que ela volte a operar até a próxima sexta-feira. O gerente apresentará nesta segunda-feira um pedido à Direção Geral de Aviação Civil para que retire as causas que suspenderam a licença de vôo da companhia e ela possa voltar a operar pelo menos até 15 de janeiro. Após esta data, os funcionários da Air Madrid acreditam que encontrarão uma fórmula que permita à companhia continuar operando a partir da entrada de novo capital. Uma vez conseguido esse capital, os atuais proprietários da empresa receberão o valor correspondente a suas ações, deixando a companhia espanhola nas mãos dos funcionários e do novo acionista que tenha realizado o investimento necessário. O gerente da companhia aérea informou que o presidente da Air Madrid, José Luis Carrillo, se mostra disposto a ceder todas as suas ações da empresa a custo zero para que os funcionários assumam sua gestão.