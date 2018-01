Fundação aprova plano de recuperação da Varig A assembléia do Colégio Deliberante da Fundação Ruben Berta (FRB), integrado por cerca de 150 funcionários que representam o maior poder dentro da Varig, terminou no final da tarde desta quinta-feira e aprovou o plano de recuperação da Varig - 96% dos participantes votaram a favor do plano. Como era esperado, os membros do colégio disseram não ao projeto da Docas Investimentos, do empresário Nelson Tanure, de comprar o controle da companhia. Entre os participantes, 89% votaram por esta decisão. Sobre a negociação que levou a TAP a adquirir o controle da VarigLog e Varig Engenharia e Manutenção (VEM), o índice foi de 84%. Durante a tarde, o empresário Tanure já havia retirado sua proposta de compra do controle da Varig. Tanure pretendia desembolsar US$ 112 milhões por 25% das ações da FRB mais o usofruto de 42% das ações durante dez anos, o que lhe daria 67% do capital da fundação. A transferência de ações da Fundação para a Docas tinha grandes chances de ser vetada. Isso porque cerca de 70% dos membros do colégio já disseram não ao negócio por meio de um manifesto, divulgado mês passado. Os credores da companhia e a Justiça do Rio também já desaprovaram a negociação com Docas.