Gestora de fundação de Bill Gates processa Petrobrás

NOVA YORK - A Bill & Melinda Gates Foundation Trust, que administra os recursos da maior instituição filantrópica do mundo, entrou com processo contra a Petrobrás em Nova York para recuperar perdas com investimentos feitos desde 2009 em papéis da empresa brasileira. “A profundidade e a amplitude da fraude na Petrobrás é espantosa”, afirma a ação entregue na Corte de Manhattan.

O processo tem como objetivo recuperar prejuízos em investimentos feitos na Petrobrás entre 2009 e setembro de 2015. “Pela admissão da própria Petrobrás, o esquema de propina afetou mais de US$ 80 bilhões de seus contratos, cerca de um terço de seus ativos totais”, diz o processo.

A Bill & Melinda Gates Foundation foi criada pelo fundador e ex-presidente da Microsoft, Bill Gates, e sua mulher, Melinda Gates, em 2000, e não tem fins lucrativos. Com sede na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, tem US$ 44 bilhões em ativos. O fundo WGI Emerging Markets Fund, com sede em Boston, também entrou na mesma ação.

Como réus no processo, além da Petrobrás, é citada a PricewaterhouseCoopers, empresa que auditou os balanços da petroleira. “Esse caso surge de um esquema de suborno e lavagem de dinheiro realizado pela Petrobrás e deliberadamente ignorado pela PwC”, afirma o processo, de 103 páginas. “Esse é um caso de corrupção institucional, formação de quadrilha e uma fraude maciça aos investidores”, destaca a ação, aberta na quinta-feira.

“A Petrobrás não apenas escondeu a fraude do público investidor, a empresa repetidamente burlou seus controles internos, suas informações financeiras e a governança corporativa em suas declarações públicas”, ressalta o texto, mencionando que a verdade sobre a companhia “começou a vir à tona” em setembro do ano passado, quando ex-executivos da empresa, como Paulo Roberto Costa, começaram a delatar o esquema de corrupção.

Captação. Por meio de divulgação de informações “falsas e enganosas” e “omissões”, a Petrobrás conseguiu captar quantidade expressiva de recursos nos últimos anos, incluindo US$ 70 bilhões em uma oferta de ações em 2010, de acordo com o processo. Nos últimos anos, o documento conta que os gestores de recursos da Bill & Melinda Gates Foundation e do WGI Emerging Markets participaram de diversas reuniões com executivos da Petrobrás, foram a apresentações para investidores no Brasil e nos EUA e acompanharam a empresa “de perto”. Os gestores fizeram “repetidos questionamentos” sobre o ambicioso projeto de investimento da Petrobrás, mas sempre foram convencidos pelo argumento de que a infraestrutura deficiente do Brasil demandava investimentos desse tipo.

O processo da gestora da fundação de Bill Gates é a 16.ª ação individual aberta contra a Petrobrás nos EUA este ano, com investidores reclamando prejuízos por conta das investigações da Operação Lava Jato. Além dessas, foram abertas mais cinco ações coletivas.