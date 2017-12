Evento reúne estudantes e empresas do mercado financeiro

A Fundação Estudar, organização sem fins lucrativos, abriu inscrições para a 3ª edição da Conferência Na Prática. O evento acontece no dia 1ºde agosto e reúne 250 estudantes universitários e recém-formados interessados em conhecer melhor o mercado financeiro e grandes organizações.

Entre as empresas participantes estão os bancos Credit Suisse, JP Morgan, Citibank e Santander, além de seguradoras, gestoras de meios de pagamento e fundos de venture capital e private equity. Os jovens serão selecionados para participar de painéis, entender as possibilidades de atuação, conversar com recrutadores e executivos e compreender qual seu perfil profissional.

Para Tiago Mitraud, diretor executivo da Fundação Estudar, a intenção é aproximar empresas e aqueles que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. "O jovem consegue entender como essas companhias funcionam e identificar qual delas mais combina com seu perfil. Já os recrutadores tem a garantia de que estão conhecendo gente muito capacitada e bem selecionada", explica.

A Conferência Na Prática Mercado Financeiro acontecerá na Câmara Americana de Comércio (AMCHAM), em São Paulo. As inscrições são gratuitas e vão até 11 de junho pelo site.

Serviço:

Conferência Na Prática Mercado Financeiro

Data: 1º de agosto de 2017

Horário: das 7h30 às 18h

Local: Câmara Americana de Comércio (AMCHAM)

Endereço: Rua da Paz, 1431 – Chácara Santo Antônio – São Paulo

Inscrições: até 11 de junho

Site: http://bit.ly/2r92JMz