Fundação Getúlio Vargas corrige erro em índice de inflação A Fundação Getúlio Vargas (FGV) esclarece que houve um "erro de geração de arquivo" na divulgação do resultado do Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) de novembro, um dos três indicadores que compõem o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M). O INCC de novembro ficou em 0,94% e não em 1,01%, conforme divulgado nesta segunda-feira no site da fundação. A FGV informa que o erro ocorreu somente na transmissão do INCC e que o restante das informações estão corretas.