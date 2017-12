Fundação Getúlio Vargas muda itens da pesquisa do IPC O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas está mudando a partir deste mês, com novos pesos para os seus sete grupos e 25 subgrupos. A pesquisa passará a ter 88 itens e 476 subitens, sendo maior do que a realizada até o mês passado. Alguns itens foram excluídos e outros incluídos. O aparelho de videocassete, por exemplo, saiu da pesquisa e o aparelho de DVD começará a ser pesquisado. As mudanças se baseiam na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002/2003 da Fundação, que será divulgada hoje. O grupo que teve maior aumento de peso no IPC foi o de Despesas Diversas, que passou 3,46% para 4,44%. Os gastos com Internet e TV por Assinatura, que fazem parte desse grupo, aumentaram a sua participação no orçamento das famílias com renda entre um e 33 salários mínimos de 0,60% na última POF, realizada nos anos de 1999 e 2000, para 1,69%. O grupo Transportes teve a maior redução de peso no IPC, caindo de 13,95% para 11,72%. Neste grupo, houve um aumento do transporte público urbano (de 3,53% para 4,76%) e grande redução do peso da compra de veículos (2,52% para 0,61%). O coordenador das pesquisas de Índices de Preços da FGV, André Braz, comentou que houve um aumento das despesas familiares com alimentação, de 25,12% na POF anterior para 27,49% na atual, o que, a primeira vista, seria ruim porque, normalmente, a proporção de gastos com alimentação cai a medida que a sociedade se desenvolve. "Mas isso não é um retrocesso porque não é estrutural. É um problema conjuntural da alta dos preços dos alimentos em 2002/2003 e deverá haver uma queda na proporção com alimentação nos próximos anos", afirmou. No grupo de Habitação, o peso no IPC passou de 31,15% para 31,84%; o de Vestuário subiu de 5,08% para 5,40%; os gastos com Saúde e Cuidados Pessoais caíram de 12,02% para 10,36%; o grupo de Educação, Leitura e Recreação teve queda de peso de 9,23% para 8,74%. Os pesos no IPC serão aproximadamente iguais às proporções de gastos das famílias com os itens e subitens apurados na POF.