Fundação Ruben Berta nomeia curador O Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta, controladora da Varig, nomeou Delfim da Costa Almeida, representante regional da Varig em Brasília, como o sétimo curador da entidade. Ontem, o presidente do Conselho de Curadores, Ernesto Zanata, renunciou ao cargo e à posição de curador alegando problemas de saúde. Com sua saída, faltava preencher uma vaga de curador, já que o conselho é composto por sete pessoas que são eleitas para representar o poder máximo da Varig, o Colégio Deliberante, formado por cerca de 150 funcionários. No lugar de Zanata, assumiu Cesar Curi, que era vice-presidente. Adenias Gonçalves passou a ser o vice-presidente.