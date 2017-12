Fundação Ruben Berta se diz aberta a propostas para Varig A Fundação Ruben Berta, controladora da Varig, publicou hoje comunicado registrando seu 59º aniversário e comentando a situação da companhia. "Temos a convicção de que, diante dos recentes resultados operacionais apresentados pela empresa e da efetiva preferência e fidelidade dos clientes da companhia, a Varig é uma empresa economicamente viável e atraente para investidores nacionais e internacionais", diz o aviso. A entidade disse que trabalha em busca de soluções para as dificuldades da Varig. "E que, mesmo tendo diversas alternativas, permanece aberta a quaisquer propostas que possam ser a elas agregadas, sem, no entanto, ferir as regras vigentes atualmente no mercado."