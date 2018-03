Fundador da AOL considera cisão, diz New York Times Stephen M. Case, que planejou a fusão entre a America Online (AOL) e Time Warner, começou a falar favoravelmente a respeito de uma cisão da AOL, de acordo com informações de dois representantes da companhia ao jornal The New York Times. As opiniões de Case podem exercer pouco efeito sobre o futuro da AOL Time Warner, já que ele está perdendo poder dentro da empresa, acrescenta o jornal. Contudo, seus comentários particulares nos últimos meses sobre uma cisão contrariam declarações públicas feitas meses atrás, quando ele defendia tanto a idéia de fusão como sua posição na companhia. Embora a AOL continue representando uma grande fatia e rentável da AOL Time Warner, executivos afirmam que talvez considerem a venda ou a cisão da AOL, caso não reinicie o crescimento, conforme o previsto. Através de porta-voz da empresa, Case não quis comentar a respeito. As informações são da agência Dow Jones.