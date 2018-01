Fundador da Ikea, Ingvar Kamprad morre aos 91 anos

ESTOCOLMO (Reuters) - O bilionário fundador da Ikea, Ingvar Kamprad, morreu aos 91 anos, disse neste domingo a companhia sueca, um império dos móveis que ele fundou há mais de meio século e que se tornou conhecida em todo o globo.

Kamprad fundou a Ikea em 1943, quando tinha apenas 17 anos, mas não viu o sucesso até 1956, quando a companhia virou pioneira em móveis vendidos em caixas para serem montados pelos compradores.

Ele teve a ideia enquanto observava um empregado tirar as pernas de uma mesa para fazê-la caber no carro de um cliente e percebeu que economizar espaço significava economizar dinheiro.

A varejista está agora chegando nos 50 bilhões de euros (62 bilhões de dólares) em receitas anuais.

“Um dos maiores empreendedores do século XX, Ingvar Kamprad, faleceu de maneira pacífica em sua casa em Smaland, Suécia, no dia 27 de janeiro”, disse a companhia.

Nascido em 30 de março de 1926 no sul da Suécia, Kamprad começou vendendo fósforos a seus vizinhos aos 5 anos de idade e logo diversificou seus negócios para incluir sementes, decorações de árvore de Natal, lápis e canetas esferográficas.

“Ingvar Kamprad era um grande empreendedor do estilo típico do sul da Suécia - trabalhador e teimoso, com um brilho caloroso e brincalhão em seus olhos”, disse a companhia.

“Ele trabalhou até o final de sua vida, se mantendo fiel a seu próprio lema de que a maioria das coisas ainda estão por serem feitas.”