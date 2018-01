Fundador da Yukos é levado à cela sem televisão nem jornal O fundador da companhia petrolífera Yukos, Mikhail Khodorkovski, um dia o homem mais rico da Rússia, foi levado a uma cela na qual não terá acesso à televisão ou jornais, informou nesta terça-feira o site do magnata. A cela, na prisão preventiva de Matrósskaya Tishiná, em Moscou, é habitada por outros onze internos, acrescentou a fonte. Até agora, Khodorkovski dividia a cela com outros dois presos e dispunha de televisão e geladeira. Khodorkovski, que tem 42 anos e foi detido no aeroporto de Novosibirsk (Sibéria), permaneceu nesta prisão desde o dia 26 de outubro de 2003. A Yukos chegou a ser a maior companhia petrolífera da Rússia. Khodorkovski manifestou na semana passada sua confiança de que "dentro de três ou quatro anos a Corte Suprema anulará a condenação". O empresário, cuja fortuna se reduziu de 15 bilhões de dólares para 2 bilhões desde sua detenção, foi condenado a nove anos de prisão em 31 de maio por vários delitos econômicos.