Fundador do Garantia está perto de comprar Dresdner no Brasil O banqueiro Luiz Cezar Fernandes, um dos fundadores de dois dos maiores bancos de investimento no Brasil, disse nesta quinta-feira que está em negociações avançadas para comprar as operações do banco alemão Dresdner no país. Fernandes, um dos fundadores dos bancos Garantia e Pactual, acredita que o negócio pode ser fechado no início da próxima semana. A transação está avaliada entre 90 e 100 milhões de dólares, disse ele, em entrevista à Reuters. O também alemão Commerzbank, que comprou o Dresdner da Allianz numa transação completada no mês passado, disse que estava reavaliando a participação de uma série de atividades globais do Dresdner. "Nossas atividades no Brasil são parte dessa revisão", disse o banco, em comunicado. (Reportagem de Elzio Barreto)