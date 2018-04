Fundamentos do mercado motivam alta dos preços do petróleo A recente escalada dos preços do petróleo, que se aproximaram ontem dos US$ 30 o barril Brent em Nova York, vem sendo causada muito mais pelos fundamentos desse mercado do que pelos temores de um ataque norte-americano contra o Iraque. Em entrevista à Agência Estado, o analista da Agência Internacional de Energia (AIE), Michael Wittner, explicou que o comportamento dos preços nos próximos meses será determinado principalmente pelos níveis dos estoques da commodity nos Estados Unidos e também pela decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) de elevar ou não as suas quotas de produção. A AIE, com sede em Paris, é ligada à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). "Um eventual ataque ao Iraque já vem sendo cogitado há meses pelo mercado e não foi a principal causa da recente pressão altista", disse Wittner. Ele afirmou que a maioria dos analistas não acredita que haverá uma ofensiva militar contra Saddam Hussein no curto prazo. "Trata-se, por enquanto, apenas de uma possibilidade. Mas é óbvio, se o conflito ocorrer, a volatilidade será grande." Ao longo dos últimos dois meses, os indicadores do American Petroleum Institute( API) vinham apontando uma constante queda dos estoques de óleo cru nos Estados Unidos, que atingiram os seus níveis mais baixos desde março de 2001. Segundo Wittner, isso foi o principal fator que vinha alavancando os preços. "Mas os indicadores do API divulgados ontem a tarde já mostram uma elevação dos estoques de 6,6 milhões de barris e por isso estamos vendo hoje uma ligeira queda dos preços", disse o analista. "Esse indicador continuará tendo um impacto no mercado nas próximas semanas, seja para cima ou para baixo." Ele observou também que os preços dos produtos das refinarias não acompanharam nas últimas semanas a elevação do petróleo cru. "Com margens de lucros menores, as refinarias poderão reduzir as suas compras de petróleo, pressionando os preços para baixo." Ambigüidade A reunião da Opep no próximo mês, em Osaka, no Japão, deverá ter um impacto importante. Os sinais enviados até agora pelo cartel são ambíguos. Até o início desta semana, a expectativa da maioria dos analistas era de que os membros da Opep iriam elevar as suas cotas de produção, diminuindo assim a pressão altista nos preços, um fator que vem preocupando o governo norte-americano diante da debilidade da recuperação da economia global. Mas na segunda-feira, o ministro para o petróleo do Kuwait, Ahmad al-Fahd al-Sabah, disse em Moscou que as cotas somente seriam elevadas se o preço ultrapassar os US$ 30 por barril. Ontem, no entanto, o ministro, numa entrevista a um jornal russo, parece ter recuado, afirmando que caso os Estados Unidos promovam um ataque contra o Iraque, os países da Opep vão garantir o fornecimento normal de petróleo. "A linha a ser adotada pela Opep ainda não está definida e é mais um ingrediente de incerteza no comportamento dos preços", disse Wittner.