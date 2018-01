Fundo americano aguarda posicionamento da Varig O fundo americano Matlin Patterson aguarda um posicionamento da Varig sobre sua oferta de US$ 55 milhões pela subsidiária de logística e transporte de cargas VarigLog. Segundo uma fonte próxima ao Matlin, a proposta do fundo venceu no último dia 5. "Não é bem uma questão de desistência. O fundo aguarda um posicionamento da Varig. Estamos sempre dispostos a entrar num entendimento", afirma a fonte. A estatal portuguesa de aviação TAP comprou a VarigLog e a Varig Engenharia e Manutenção (VEM) por US$ 62 milhões, em novembro. O Matlin Patterson apresentou sua proposta durante leilão realizado para melhorar o preço das duas subsidiárias. A TAP já demonstrou interesse em permanecer apenas com a VEM e negociar a VarigLog com o Matlin Patterson. Blindagem Terminou neste domingo a blindagem da Varig contra pedidos de falência, conforme previsto na Lei de Recuperação Judicial. A empresa continuará amparada pela lei por mais 24 meses, mas sob a condição de cumprir à risca o plano de recuperação judicial aprovado em assembléia de credores. Agora, a empresa terá de pagar, religiosamente, os compromissos correntes. Caso contrário, os credores estarão livres para requisitar a falência da companhia. A blindagem, que durou pouco mais de seis meses, trouxe menos benefícios do que o esperado e contribuiu para agravar de forma significativa a questão de fluxo de caixa da companhia. Na semana passada, o presidente da Varig, Marcelo Bottini, declarou a funcionários graduados da empresa que a entrada em recuperação judicial foi um "equívoco". Veja aqui mais informações.