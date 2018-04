Fundo cambial em euro acumula alta de 48% no ano Os fundos cambiais atrelados ao dólar apresentaram uma valorização média de 10,32% em julho, acumulando uma alta de 29,85% no ano, de acordo com a análise mensal sobre a indústria de fundos de investimentos do Laboratório de Finanças da US P, divulgada hoje. Esses fundos só não foram os campeões em valorização do mês, porque os fundos cambiais atrelados ao euro tiveram uma alta superior. Em julho, subiram em média 11,59%, acumulando no ano espetaculares 48,74%. Há poucos fundos referenciados ao euro, lembrou o Laboratório. No mês passado, o pior desempenho foi o dos fundos de ações, que tiveram queda de 11,05%, acumulando no ano uma perda de 22,21%. O segundo pior desempenho foi o dos fundos de derivativos que tiveram a valorização média de 0,25%, acumulando no ano uma alta de 5,37% no ano. A valorização acumulada no ano dos derivativos está abaixo também da apresentada tanto pelos fundos de renda fixa quanto pelos fundos DI. A pesquisa mostra que os fundos de renda fixa apresentaram rentabilidade de 1,10% em julho, acumulando 7,13% no ano, enquanto os fundos DI tiveram alta de 1,15% no mês, acumulando 7,64% no ano.