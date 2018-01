Fundo cambial: orientação para investidor O fundo cambial é indicado apenas para quem tem dívidas em dólar ou pretende economizar para uma despesa futura indexada em moeda norte-americana. Essa é a opinião de Flávio Bojikian, diretor de renda fixa do BankBoston. "O dólar tem oscilado muito e uma boa rentabilidade agora não é sinal de que a tendência deve continuar", afirma. Do início do ano para cá, a moeda norte-americana acumula uma valorização de 3,16%. No BankBoston, alguns fundos cambiais chegam a apresentar rentabilidade de 4,13%. Bojikian lembra que no médio e longo prazo, a perspectiva para o dólar é de estabilidade. A previsão é que no final do ano a cotação esteja, no máximo, em R$ 1,85. Ontem, o dólar oficial divulgado pelo Banco Central ficou hoje em R$ 1,8388 na ponta de venda. De acordo com Paulo Caricatti, diretor de renda fixa do SSB Citi, do Citibank, mesmo com as fortes oscilações do mercado de câmbio, poucos analistas alteraram suas projeções de médio e longo prazo para o dólar. A previsão do Citibank para a cotação da moeda norte-americana no final do ano é de R$ 1,90. Dólar livre influencia rendimento do fundo no curto prazo O sistema de câmbio flutuante adotado pelo Banco Central (BC) no início do ano passado faz com que o dólar oscile de acordo com a movimentação do mercado. Isso quer dizer que, se há uma maior oferta de dólares, a tendência é que o preço caia e vice-versa. De acordo com Caricatti, as oscilações tendem a ser maiores no curto prazo. Atualmente, isso está ainda mais acentuado devido às oscilações do mercado norte-americano e incertezas em relação à situação da Argentina. Para o investidor, esse é um sinal de que o fundo cambial também não deve ser visto como forma de ganhar dinheiro rápido. Investimento é prejudicado pela incidência de IR O diretor também destaca a alta incidência de Imposto de Renda (IR) - 20% sobre o rendimento. Se considerarmos que a valorização de um fundo cambial pode oscilar muito, devido ao câmbio flutuante, o desconto de IR pode até mesmo comprometer o patrimônio do investimento. Para ser ter uma idéia, um investidor que aplica R$ 10 mil recebe no final do mês R$ 200 de rendimento, quando a valorização do dólar chega a 2% no período. Nesse caso, o desconto de IR é de R$ 40 e o valor final do investimento fica em R$ 10.160,00. Supondo que no mês seguinte, o dólar caia 2%, o valor aplicado cai para R$ 9.956,80. Ou seja, o investimento recebe e perde na mesma proporção: 2%. Mesmo assim, há uma diminuição do patrimônio, por conta da incidência do IR. De acordo com Caricatti, em situações como essa, o investidor fica com um benefício fiscal. No próximo mês, se houver rendimento, esse benefício será abatido do IR que incide sobre o rendimento seguinte. Mas isso pode prejudicar o cliente que precisar de resgate no final dos dois meses. Nesse caso, não haveria tempo para o investidor recuperar a perda com o pagamento do IR. Esse problema acontece porque o desconto de IR é feito mensalmente, mesmo que o cliente não peça resgate.