Fundo cambial pode ser opção no momento A acentuada e persistente baixa da cotação do dólar e o cenário de incertezas políticas à frente estariam sugerindo, cedo ou tarde, uma possível retomada de alta do câmbio. Uma perspectiva que favorece os fundos cambiais, de acordo com uma corrente de analistas do mercado. A idéia é que, por ter recuado acentuadamente, a cotação da moeda norte-americana penderia mais à alta que à baixa. Pelos cálculos da diretora-adjunta de Renda Fixa do BankBoston Asset Management, Mônica Dresbach, os fundos cambiais seriam interessantes, comparados com os fundos DI ou de renda fixa, apenas se o preço do dólar batesse R$ 2,60 em 12 meses, o que daria uma valorização de 13,34% em relação à cotação de R$ 2,294 de sexta. A tendência de valorização do real, no momento, reflete o contínuo fluxo de capitais e de investimentos diretos ao País e a facilidade com que o Banco Central está rolando a dívida do governo em títulos cambiais, comenta Marcello Paixão, responsável pela área de Produtos e Serviços do site de investimentos Max Blue. A oportunidade de ganho em fundo cambial existe, a dificuldade é identificar o possível momento de repique do dólar, dada a expectativa de continuidade de entrada de recursos estrangeiros. Uma opção para ganhar com o câmbio é aplicar esperando retorno no curtíssimo prazo (em torno de um mês), diz Marcelo Mesquita, gestor do Banco Pactual. "Mas essa tentativa embute risco elevado", alerta. Em geral, os analistas acreditam que o próximo presidente, qualquer que seja o vitorioso, atuará para desvalorizar o real, de modo a ampliar as exportações. Outro fator que poderá favorecer a alta do dólar é a provável continuidade de queda do juro básico. Mesquita afirma que, se isso ocorrer, quem estiver em cambiais poderá embolsar esse ganho. Seja como for, os fundos cambiais permanecem indicados para quem tem dívida em moeda estrangeira ou planeja viagem ao exterior. "Nesses casos, não há risco de perda em dólar", diz Mônica.