Fundo cambial: proteção é precária O investidor que busca proteção contra as oscilações do dólar em um fundo cambial precisa estar atento a algumas características do produto, que podem comprometer esse objetivo. De acordo com Marcelo Maneo, diretor de renda fixa da Lloyds Asset Management, o fundo cambial não é um instrumento perfeito para hedge (proteção), pois o rendimento da aplicação paga 20% de Imposto de Renda (IR). Dessa forma, o investidor não tem todo o seu capital protegido, mas apenas 80%. Outra desvantagem é a cobrança mensal do Imposto. Mesmo que o investidor não faça resgate na aplicação, a parcela do tributo é debitada do valor total todos os meses. Isso reduz o capital que será remunerado no mês seguinte. Se o Imposto fosse cobrado apenas no resgate, as parcelas que foram debitadas todos os meses estariam incorporadas ao capital e receberiam o rendimento proporcional. Para se ter um exemplo: um investimento de R$ 10.000,00 em fundo cambial, que seguiu exatamente a variação do dólar comercial em abril, conseguiu, na média, uma rentabilidade de 3,40%. Dessa forma, o rendimento foi de R$ 340,00. Com o desconto da parcela de Imposto de Renda, o investidor recebe apenas R$ 272,00. No exemplo, não estamos considerando o desconto com a taxa de administração. Em maio, o capital a ser remunerado neste exemplo será de R$ 10.272,00. Se considerarmos uma rentabilidade igual à de abril, o rendimento será de R$ 349,25. Descontando-se a parcela do Imposto de Renda, o investidor fica com R$ 279,40. O capital total da aplicação vai para R$ 10.551,40. Observe: se a incidência do Imposto de Renda fosse apenas no resgate e, considerando que o investidor fizesse um saque total depois destes dois meses, ele teria no final do período R$ 10.691,56 brutos, e R$ 10.553,25 líquido do IR. A análise mostra que o investidor perdeu de duas formas, com a cobrança do Imposto de Renda e com a tributação mensal da aplicação. No total, o investidor deixou de ganhar R$ 140,16 - R$ 138,31 referente ao desconto do Imposto de Renda e R$ 1,85 referente ao que receberia de rendimento sobre o valor descontado de IR no primeiro mês de aplicação, se o imposto não fosse mensal. Avalie a necessidade Apesar de deficiente, o fundo cambial é única maneira de proteção para o investidor que tem dívidas em dólar. De acordo com Marcelo Giufrida, vice-presidente da Anbid e vice-presidente do CCF, se o cliente tem dinheiro para quitar a dívida, ele não deve esperar o vencimento. É melhor pagar antes pois, usando o fundo cambial como hedge, ele vai perder a parcela do Imposto de Renda. Caso o investidor esteja economizando mensalmente para pagar uma dívida em dólar, e use o fundo cambial como mecanismo de proteção (hedge), o melhor é destinar uma parcela maior para sua aplicação. Isso porque, no final do período, o valor que ele terá será menor que o valor da dívida, em função do desconto da parcela de Imposto de Renda.