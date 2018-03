Fundo de Abu Dabi compra ações do Santander Brasil Um fundo de investimento de Abu Dabi, o Aaabar Investments, anunciou hoje que investiu US$ 328 milhões na oferta recente de US$ 8,1 bilhões do Santander Brasil. O fundo comprou as ações do Santander do Brasil listadas nos Estados Unidos, depois da oferta pública de US$ 8,1 bilhões da semana passada. O Santander é o terceiro maior banco privado no País em termos de ativos, atrás apenas do Itaú Unibanco e do Bradesco.