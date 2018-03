Fundo de Abu Dabi compra participação no Santander Brasil

Um fundo de investimento de Abu Dabi, o Aaabar Investments, anunciou neste domingo que investiu US$ 328 milhões na oferta recente de US$ 8,1 bilhões do Santander Brasil. O fundo comprou as ações do Santander do Brasil listadas nos EUA, depois da oferta pública de US$ 8,1 bilhões da semana passada.

O Santander é o terceiro maior banco privado no Brasil em termos de ativos, atrás apenas do Itaú Unibanco e do Bradesco.

O governo de Abu Dabi detém a participação majoritária no fundo, através da estatal International Petroleum Investment Company.

O Aaabar Investments também controla a Daimler (9,1%), que é proprietária das marcas Mercedes-Benz, Smart, Maybach e AMG. Além disso, o fundo de Abu Dahbi é dono de quase um terço da companhia espacial Virgin Galactic. As informações são da Associated Press.