Fundo de ações superaram o Ibovespa Os fundos de ações terminaram 2000 com rentabilidade negativa, mas conseguiram se distanciar da perda mais elevada registrada pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Apesar da queda de 10,72% do Índice Bovespa e dos solavancos gerados pela febre da nova economia no ano passado, a desvalorização das carteiras focadas nas aplicações de renda variável ficou restrita a 1,64%, segundo levantamento do Ibmec Business School. Entre os gestores prevalece o consenso de que o ano foi bom, mas os motivos atribuídos a esse desempenho são bastante diversificados. Para o diretor de renda variável do ABN Amro, Alexandre Póvoa, o resultado foi conquistado principalmente com algumas boas operações anunciadas no decorrer do ano passado. As principais responsáveis pelos ganhos citadas por Póvoa foram a troca de ações da Telesp por BDRs recibos de ações pelos quais ações da controladora espanhola Telefónica passaram a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, oferecendo um bom prêmio de adesão. Também teve destaque a venda ao público de ações ordinárias da Petrobrás, o que impulsionou o papel. Gestão dos fundos reduziu perdas, segundo administradores O administrador de renda variável do Banrisul, Guilherme Ferle, lembrou que, entre os indexadores utilizados pela indústria de fundos (IBX e FGV-100), o Ibovespa apresentou o pior desempenho. Com isso, disse ele, o gestor exercitou um pouco mais a criatividade na gerência dos ativos, buscando resultados melhores. A desconcentração das aplicações foi a estratégia lembrada por outros gestores. Segundo eles, a saída do recibo formado pelas ações da cisão da Telebrás, em maio de 2000, permitiu a entrada de uma maior número de papéis na composição do Ibovespa, diversificando o risco. Outro fator que, na opinião de Ferle, contribuiu muito para os números obtidos foi a quantidade de fechamentos de capital ocorridas no ano passado. Na maioria das vezes, essas operações ofereciam prêmios entre 20% e 50%. Curiosamente, o administrador do Banrisul apontou os gestores de fundos ativos - que buscam superar o resultado do Ibovespa - como responsáveis pelas oscilações do mercado durante o ano passado, beneficiando aqueles que procuraram aproveitar a oportunidade. Essa opinião é compartilhada, em parte, pela diretora de administração de recursos da Fator Administradora de Recursos, Roseli Machado. Segundo ela, a margem entre os fundos e o Ibovespa é mérito da gestão dos fundos. O principal movimento que gerou ganhos na visão de Roseli foi a aposta nas ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobrás no começo do ano, acompanhada da redução de posição no setor de telecomunicações, o mais atingido com as oscilações do mercado. A política de gestão também foi apontada pelos especialistas como importante diferencial para conquista desses números. Segundo eles, os gestores estão mais preocupados com o cotista que, por sua vez, está mais exigente, buscando transparência e resultados. Isso, segundo eles, acaba levando a um esforço constante de melhoria na administração.