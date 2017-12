Fundo de crédito ajudará bancos com problemas de caixa O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quinta-feira abrir a possibilidade do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ajudar instituições financeira com problemas momentâneos de caixa. Este auxílio será feito por meios de operações em que o FGC compre direitos de crédito de bancos em dificuldades. A aquisição, segundo o diretor de Normas do Banco Central (BC), Sergio Darcy, poderá se efetuar diretamente ou por intermédio de uma outra instituição financeira. "Nesta segunda hipótese, o risco de crédito continuará a ser do FGC", explicou. As aquisições de direito de crédito de instituições financeiras, segundo Darcy, não poderão ultrapassar o limite máximo de 20% do patrimônio do FGC. "Como o fundo tem hoje um patrimônio de R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões, o porcentual máximo corresponde atualmente a cerca de R$ 1 bilhão", disse o diretor do BC. O FGC é gerido pelos próprios bancos e sobrevive com recursos arrecadados da cobrança de 0,025% dos depósitos cobertos com uma espécie de seguro de até R$ 20 mil. O FGC, segundo Darcy, terá total autonomia para decidir se irá fazer ou não qualquer tipo de operação de compra de créditos de instituições financeiras. "O BC não tem nada a ver com isso. Isto é decisão do FGC", afirmou. O CMN também decidiu estender a cobertura do FGC aos recursos depositados em conta de investimento. A alteração, segundo o diretor do BC, já atingirá os clientes do Banco Santos que tenham ficado como recursos bloqueados em suas contas de investimento. O saque estará limitado a no máximo R$ 20 mil e o benefício ficará restrito ao dinheiro deixado na conta de investimento antes da realização de uma aplicação em um fundo de investimento, por exemplo.