Fundo de investimento para Mercosul pode ser criado amanhã Os países do Mercosul poderão oficializar a criação de um fundo de investimentos na região. A proposta, apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em maio, numa reunião em Cuzco, deverá constar do documento que os presidentes dos quatro países assinarão amanhã, segundo informaram negociadores. A questão continua sendo de onde virão os recursos. Essa será a forma encontrada pelo governo brasileiro para lidar com o principal entrave aos entendimentos técnicos, que são as assimetrias entre as economias de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Os dois últimos, alegando ter economias menos desenvolvidas, vinham reivindicando tratamento diferenciado na abertura nos setores mais sensíveis. Como contraproposta, o Brasil quer acenar com a criação do fundo de investimento. Segundo diplomatas brasileiros, já foi um avanço para esses países o fato de, no governo Lula, haver maior abertura para discutir assimetrias. Documento Objetivo 2006 Tal como ocorre no Brasil, o Mercosul está entrando na fase de discutir uma agenda microeconômica, disse um dos negociadores. Um dos principais pontos do encontro de cúpula de amanhã deverá ser a aprovação do documento intitulado Objetivo 2006, que conterá tarefas concretas, com prazos definidos e responsáveis definidos, para remover questões técnicas que inviabilizam a integração econômica do bloco. Um dos pontos do documento é fixar um número de reuniões técnicas para tratar da convergência macroeconômica. Os trabalhos técnicos deverão ganhar impulso em 2004, pois haverá recursos para financiá-los. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou um programa de US$ 400 mil para esta finalidade. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá participar com entendimentos técnicos. Acordo Paralelamente aos entendimentos para a reunião de cúpula do Mercosul, os negociadores ultimam o acordo Mercosul-Comunidade Andina para ser anunciado amanhã. Esse acordo prevê cronograma para a liberalização de mercado. As listas de produtos estão sendo negociadas país a país.