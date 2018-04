Fundo de pensão Calpers processa agências por rating de subprime

A California Public Employees' Retirement System disse em um processo judicial movido esta semana na Corte Superior da Califórnia, em San Francisco, que deve perder mais de 1 bilhão de dólares em instrumentos de investimento estruturado, ou SIVs (na sigla em inglês), que receberam altas notas de crédito de Moody's, Standard & Poor's e Fitch.

Os SIVs são complexos pacotes de empréstimos e dívidas, incluindo hipotecas subprime e obrigações de dívidas colaterais, conseguidas por bancos de investimento e que emitem dívidas para investidores.

Ao dar a esses ativos a nota mais alta, as agências "deram informações incorretas de forma negligente" para o fundo de pensão, segundo a Calpers. Alguns dos ratings, que tipicamente acompanham investimentos com quase nenhum risco de perda, "se provaram redondamente imprecisas e injustificadamente altas".

A Calpers, que busca indenização não especificada, não fez mais comentários sobre o processo. O porta-voz do fundo, Clark McKinley, reconheceu apenas que "há uma série de alvos que temos" nessa questão.

Todas as agências disseram que buscarão derrubar a reclamação o mais rápido possível.

A Moody's Corp, controladora da Moody's disse: "Nosso papel no mercado é simplesmente fornecer opiniões razoáveis e em perspectiva sobre riscos de crédito... Não há nada na reclamação da Calpers que sugira que as políticas da Moody's não foram seguidas nesse caso em particular."

"A reclamação é sem mérito legal ou factual, e nós tomaremos medidas para acabar com ela", disse o porta-voz da McGraw-Hill, dona da S&P, Steven Weiss.

"A Fitch acredita que a alegação é sem mérito e pretende defender-se contra a reclamação vigorosamente", afirmou o porta-voz Kevin Duignan. A Fitch é parte da francesa Fimalac.

A ação judicial do poderoso fundo de pensão é a última investida contra as agências de ratings, que estão sob ataque pelo seu papel ao conceder altas notas de crédito para investimentos que ultimamente provaram ser precipitados.