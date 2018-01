Fundo de pensão da Petrobras reduz participação na estatal Em menos de três anos e meio, a Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, já vendeu R$ 527 milhões em ações da patrocinadora. A venda faz parte de uma estratégia da Petros de reduzir a exposição acionária na estatal, dando preferência a parcerias em financiamento de projetos. ?Não foi uma estratégica política. As negociações com papéis da Petrobras são tratadas como quaisquer outras ações de mercado: quando há boa perspectiva, compra-se?, afirma o chefe da assessoria de planejamento de investimentos da Petros, Frederico Sampaio. Ele afirmou que foi seguindo esta prática que o fundo ficou excessivamento exposto em ações da Petrobras na época da oferta pública que a empresa fez ao mercado. ?Entramos mais agressivamente, as ações dispararam como prevíamos e quando chegou perto do que havia sido projetado começamos a vender?, afirmou. A Petros administra hoje um patrimônio de cerca de R$ 17 bilhões, sendo 13% em renda variável (R$ 2,21 bilhões). O montante vendido de papéis da Petrobras de agosto de 99 até o último dia 6 corresponde a um quarto disso. As ações ON (ordinárias, com direito a voto) que já representaram 533 milhões de papéis em carteira, têm hoje apenas uma participação marginal no portfólio do fundo, com 237 mil ações. O analista Luiz Otávio Laydner, especialista na área de petróleo do banco Pactual, acredita que a motivação de venda de ações da patrocinadora pela Petros foi apenas o risco operacional. ?Os papéis da Petrobras têm boa rentabilidade e o risco político da empresa já passou de seu pior momento, que foi no fim do ano passado. Hoje as perspectivas com relação à atuação do governo na empresa são bastante positivas?, diz o analista. Sampaio garante que a estratégia foi operacional e que a preferência por investimentos em projetos da estatal em detrimento das aplicações em ações foi bem sucedida. A rentabilidade dos projetos, que tiveram um risco muito baixo, foi de 38% em média no ano passado. Somente no investimento no campo de produção de Albacora, na Bacia de Campos, por exemplo, deu retorno de 40%. A venda das ações nos últimos meses foi, segundo ele, um excelente investimento. ?Tivemos um ano muito feliz na gestão de renda variável e nossa carteira alcançou um deslocamento de dez pontos em relação ao Ibovespa?, disse.