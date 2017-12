Fundo de pensão impede assembléia da Varig Confirmando as expectativas, o fundo de pensão Aerus informou, na manhã desta terça-feira, que não participará da assembléia de credores da Varig, marcada para o mesmo dia no Rio de Janeiro. A reunião analisaria a proposta do governo de cisão da companhia aérea em duas: a doméstica, que seria colocada em leilão, e a internacional que ficaria com o passivo. Por volta das 9h50, nenhum representante do fundo havia chegado ao local da reunião. Com isso, a possibilidade de adiamento da assembléia tomou força, já que sem a presença dos representantes do Aerus, o quorum não seria atingido. A expectativa de fontes que estão na reunião é de que uma nova assembléia seja marcada para o próximo dia 8.