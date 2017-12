Fundo de pensão pode ter limite de saque O governo quer impedir que a poupança acumulada pelo participante de um fundo de pensão para a sua própria aposentadoria acabe se transformando em dinheiro para o consumo. O ministro da Previdência Social, Roberto Brant, disse que pretende limitar ao máximo a portabilidade, ou seja, possibilidade de saque ou transferência dos recursos para outro fundo, instituída pela lei complementar 109, ainda não regulamentada. "Não podemos fechar a portabilidade para um fundo aberto, mas temos que preservar o caráter previdenciário dos recursos acumulados", argumentou o ministro. A lei complementar número 109 prevê que no caso de perda do vínculo empregatício o participante de um fundo de pensão fechado - do qual participam apenas os empregados de uma determinada empresa - poderá levar os recursos acumulados em seu nome, que incluem contribuições próprias e da empresa patrocinadora, para outra entidade, aberta ou fechada. Numa entidade aberta, qualquer pessoa pode participar, sendo o saque permitido a qualquer tempo, mesmo com perda para o depositante. Na regulamentação em estudo, que se encontra em audiência pública para acolher sugestões do setor, o Ministério da Previdência Social quer deixar a migração para um fundo aberto apenas nos casos em que o participante de um fundo fechado não tiver outra opção. Isso significa que o trabalhador demitido pode ir para outra empresa que não dispõe de fundo de pensão ou simplesmente ficar fora do mercado formal de trabalho. Mesmo assim, para evitar que os recursos apenas transitem pelo fundo aberto e depois sejam sacados pelo participante, o Ministério pretende estabelecer critérios que preservem o caráter previdenciário da poupança. O ministro Roberto Brant já entrou em contato com o Banco Central e a Superintendência de Seguros Privados (Susep), a quem está subordinada a regulamentação dos fundos abertos, para colocar em prática a idéia de que possam existir fundos abertos específicos para a migração. Ainda não foi feita uma análise do custo que isso implicaria. Outra opção, que consta da minuta da regulamentação da lei, seria permitir ao ex-participante de um fundo fechado a contratação de uma renda mensal vitalícia, nunca inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída. O resgate antecipado seria permitido apenas nos casos de invalidez e de morte do participante.