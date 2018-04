Fundo de previdência mantém marcação a mercado A flexibilização na forma de contabilização dos títulos públicos pós-fixados com duração inferior a 365 dias e mantidos em carteira até o vencimento não modificou a forma de gestão de muitos produtos da indústria de fundos (veja mais informações no link abaixo). Muitos gestores manterão a marcação a mercado. O mesmo deve acontecer com a administração dos recursos alocados nos fundos de previdência. "A tendência é de que, em um primeiro momento, a marcação a mercado seja mantida. Com o tempo, essa opção pode ser reavaliada, já que o perfil do investidor que coloca recursos nessas carteiras é diferente de um cotista de um fundo de investimento", afirma o diretor da Associação Nacional de Previdência Privada (Anapp), Osvaldo do Nascimento. Ele avalia que, nos fundos de previdência, a perspectiva de saque é de longo prazo. Por isso, os títulos podem permanecer em carteira até o vencimento, o que abriria espaço para a contabilização dos títulos pela curva de juros. "Nessa forma de marcação dos papéis, em condições normais, a variação da cota não fica negativa, pois os títulos são contabilizados pelo valor de compra do papel mais a incorporação diária dos juros, proporcional ao período desde a sua emissão. Ou seja, além de evitar oscilações diárias, a marcação pela curva de juros impede uma variação negativa. Mas é bom lembrar que isso acontece em condições normais de gestão do fundo", afirma o diretor. Nascimento destaca que, apesar de excluir o risco de oscilação diária das cotas, o investidor de um fundo com marcação dos títulos pela curva de juros, não está totalmente livre de perdas. Isso porque, em determinadas situações, essa forma de contabilização dos títulos pode trazer prejuízos para o investidor. Essa possibilidade acontece, principalmente, quando o valor dos títulos marcados pela curva de juros está muito superior ao valor dos papéis marcados a mercado. O prejuízo se realiza se o gestor vender tais títulos. Ao contabilizar a operação, a cota registrará variação negativa. A perda pode ficar ainda maior, caso haja um aumento no volume de saques. Nesse caso, os investidores que permanecem na carteira assumem o prejuízo de outros que resgataram recursos com base em uma cota sobrevalorizada (veja um exemplo desse problema no link abaixo). Para os planos de previdência, esse risco é bem menor, já que o volume de resgates costuma ser baixo em relação ao total de depósitos. Nessas carteiras, a tendência é de que os papéis sejam mantidos até o vencimento. Com isso, o ganho prometido pelo títulos será de fato pago no vencimento do papel. Fundos mantêm marcação a mercado O diretor de controle e administração da Real Seguros, Wilson Alves Feitosa, afirma que os fundos de previdência administrados pela instituição manterão a marcação a mercado. "Parte dos títulos muitas vezes permanece na carteira até o vencimento, o que permitiria a marcação pela curva de juros para esses títulos. Porém, manteremos a marcação a mercado também para esses papéis. O motivo é garantir que a cota estará totalmente atualizada pelo valor de mercado, caso o volume de saques seja superior ao apontado pelo estudo de projeções", explica Feitosa. O vice-presidente da Canadá Life Seguros e Previdência, Júlio César Felipe, também informa que manterá a marcação a mercado para todos os títulos que compõem as carteiras. Segundo ele, a oscilação das cotas tem sido muito menor nos últimos dias e a carteira continua captando recursos. "O investidor em fundo de previdência não costuma acompanhar diariamente o valor da cota da carteira. Como a aplicação prevê resgate no longo prazo, esse acompanhamento acontece de forma mais esporádica", destaca Felipe. Fluxo de recursos e rentabilidade De acordo com dados do Site Fortuna, os fundos de previdência registram captação líquida de R$ 246,771 milhões em agosto, até o dia 23. No ano, o volume total de captação líquida é de R$ 1,787 bilhão, perfazendo um patrimônio líquido de R$ 7,129 bilhões. Em relação à rentabilidade dessas carteiras, o Site Fortuna mostra que em agosto, até o dia 23, os fundos de previdência registram ganho de 0,68%. No ano, o ganho acumulado é de 6,61%.