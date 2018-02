Fundo de private equity dribla turbulência na América Latina O mercado financeiro teve a pior semana do ano, mas isso não impediu que a Advent International registrasse o dobro da demanda prevista na captação do maior fundo de private equity da América Latina. "A liquidez e o interesse nos países emergentes continuam muito fortes. Eu não vejo motivos, em função dos fundamentos do Brasil, para uma redução de liquidez. Acho que (a turbulência no mercado) é um ajuste temporário", afirmou à Reuters Patrice Etlin, responsável pelas operações da Advent no Brasil. A gestora de fundos de private equity anunciou na sexta-feira o encerramento da captação de 1,3 bilhão de dólares do Latin American Private Equity Fund IV. A demanda atingiu 2 bilhões de dólares e veio principalmente de investidores dos Estados Unidos e da Europa. A metade dos recursos virá para o Brasil. O primeiro investimento do fundo foi a aquisição da empresa mexicana Corporativo Javer, na área de incorporação imobiliária, por valor não divulgado. "É dinheiro de longo prazo, é investidor que está olhando a tendência, a queda de juro, a situação macro. Ele quer ter exposição em país emergente", acrescentou Etlin. Segundo o executivo, o fundo pretende continuar investindo nos mesmos setores em que já atua: varejo, farmacêutico, financeiro e de serviços. "O que eu podia adicionar é que a gente está olhando muito ativamente para o setor de educação, universidades, e infra-estrutura em geral. Aeroportos, portos... é um setor que nos interessa muito", disse. A Advent possui investimentos em quatro empresas que lançaram ações recentemente no Brasil: a empresa de processamento de cartões de crédito e de call center CSU CardSystem, a empresa de software Totvs, o banco Paraná e a operadora de lojas de duty free Dufry . Juntas, elas levantaram quase 2 bilhões de reais. A Advent International iniciou suas atividades no Brasil em 1997. TURBULÊNCIA AFETA OUTRAS CAPTAÇÕES Embora o mau momento do mercado financeiro não tenha afetado, segundo Etlin, a captação dos recursos para o fundo, outras empresas anunciaram nos últimos dias terem mudado seus planos por conta da turbulência. A incorporadora Cyrela informou nesta sexta-feira ter adiado uma emissão internacional de bônus no valor de 500 milhões de reais devido às condições adversas nos mercados financeiros globais. A companhia Aliansce Shopping Centers, que tem entre seus acionistas a Gávea Investimentos, administrada pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, decidiu adiar sua oferta pública de ações. Foi requerida a interrupção por um período de até 60 dias. Enquanto isso, as empresas que fecharam ofertas de ações nos últimos dias, Providência, Springs Global, Multiplan e General Shoppings foram precificadas na ponta mais baixa das estimativas. Analistas vêem mais volatilidade à frente, até que se possa ter uma idéia melhor da extensão dos atuais problemas, deflagrados pela desaceleração do mercado imobiliário nos Estados Unidos.