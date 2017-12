Fundo do Hospital da Criança tem sucesso O fundo imobiliário do Hospital da Criança, oferecido aos investidores pessoas físicas desde dois de outubro, é uma das operações recentes mais bem sucedidas dessa modalidade de investimento. Em um só mês foram vendidos R$ 4 milhões em cotas dos R$ 12 milhões disponíveis. O valor mínimo de aplicação é de R$ 5 mil. De acordo com o diretor Fábio Nogueira, da empresa responsável pela estruturação e coordenação comercial da operação, a Brazilian Mortgages, o sucesso do produto se deve, em primeiro lugar, ao "apelo humano" que tem o investimento em um hospital. Em segundo, ao fato de tratar-se de um imóvel já pronto: "Aplicar em fundo imobiliário de um empreendimento no chão, na planta, é só para grandes investidores", diz ele. E uma terceira razão estaria na popularização desse tipo de investimento. "É um mercado potencial fantástico. Brasileiro não gosta de ações e sempre investiu, de uma maneira ou de outra, em imóveis." A rentabilidade bruta mensal do fundo do Hospital da Criança (que pertence ao mesmo grupo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, fundado há 40 anos) é de 1,25%, com correção anual pelo IGP-M ou calculada sobre 8% do faturamento bruto do hospital, o que for maior. O fundo imobiliário do shopping Pátio Higienópolis, segundo Nogueira, garantiu rentabilidade de 13,33% de dezembro de 1999 a outubro deste ano.