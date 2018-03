Fundo do pré-sal renderá 0,5% do PIB, estima Fazenda

Segundo ele, considerando o valor presente do PIB, isso representaria cerca de R$ 15 bilhões de rendimentos anuais que poderiam ser utilizados pelo fundo nas mais diversas destinações que vierem a ser definidas no projeto de lei que criará a instituição. A estimativa de rendimentos de 0,5% do PIB ao ano vale para um período de aproximadamente 100 anos. A conta, explicou ele, considera os rendimentos atuais do petróleo, combinados com a projeção da produção petrolífera nas áreas já conhecidas do pré-sal e a taxa de retorno dos investimentos que serão feitos pelo fundo, de aproximadamente 3%.

A ideia do governo é investir parte do dinheiro do fundo no exterior, para controlar o fluxo da entrada de dólares no País. Outra parcela seria investida no Brasil, em setores rentáveis. Os rendimentos do fundo é que seriam aplicados em educação, combate à pobreza, meio ambiente, cultura e tecnologia. O relatório do projeto que cria o fundo social deverá ser apresentado na Comissão Especial da Câmara criada para analisá-lo na próxima quinta-feira. A previsão foi feita hoje pelo presidente da Comissão, Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).