Fundo do Santander oferece boa rentabilidade Segundo o ranking anual da Invest Tracker, o fundo Santander Renda Fixa Especial obteve a classificação máxima no período de julho de 1999 a julho de 2000. De acordo com pesquisa de Nívea Vargas, nesse período, o fundo rendeu ao investidor 23,38%, bem superior ao rendimento da caderneta de poupança, que ficou em 8,37% no mesmo período. De acordo com o diretor de Asset Management do Banco Santander, Danny Rappaport, o Santander Renda Fixa Especial é o fundo que tem maior dedicação por parte do banco. Segundo o diretor, é um fundo que aposta na queda da taxa de juros básica - Selic, já que é agressivamente composto por papéis prefixados - cerca de 40% da carteira. Sua boa rentabilidade dependerá da continuidade da queda dos juros. Devido à composição da carteira ser formada por um porcentual elevado de papéis prefixados, sua volatilidade é baixa, ou seja, oscila muito pouco. Isso porque os juros estão variando pouco e o valor dos títulos da carteira são ajustados diariamente aos juros correntes. O fundo é aberto ao público em geral, para médios e grandes investidores. A aplicação mínima é de R$ 5 mil e a taxa de administração é de 1,5% ao ano.