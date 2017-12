Fundo Garantidor paga até R$ 20 mil a clientes do Banco Santos Os clientes do Banco Santos que têm a receber até R$ 20 mil de investimentos em poupança, depósitos a prazo e depósitos à vista já podem resgatar o dinheiro. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) iniciou na segunda-feira o pagamento da quantia, por intermédio de algumas agências do Bradesco. O prazo final para a realização dos saques será 28 de março. São 2.500 contas beneficiadas. Destas, a maior parte é de funcionários do próprio banco Santos e de empresas ligadas à instituição financeira. No caso de pessoas físicas, o recebimento dos recursos bloqueados só poderá ser efetivado mediante a apresentação de originais e cópias do CIC e da carteira de identidade. "No caso de pessoas jurídicas, deverão ser apresentados instrumentos societários que outorguem poderes para a representação", diz um comunicado do Banco Santos. Criado nos anos 90, depois da quebra dos bancos Nacional e Econômico, o FGC é uma espécie de seguro para os clientes em caso de quebra dos bancos. O Fundo, que tem um patrimônio entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões, é gerido pelos próprios bancos e sobrevive com recursos arrecadados da cobrança de 0,025% dos depósitos cobertos com uma espécie de seguro de até R$ 20 mil. Os recursos podem ser sacados pelos titulares de contas de depósitos à vista, poupança e a prazo em casos de intervenção. O comunicado publicado na página do Santos na internet também traz a lista das agências onde os saques poderão ser feitos. Será possível sacar o dinheiro em agências específicas do Bradesco em 23 Estados e no Distrito Federal. No caso de São Paulo, a agência fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.157, e, em Santos, na Rua Amador Bueno, número 72.