Fundo imobiliário agrega liquidez e estabilidade Uma alternativa de investimento para quem tem como objetivo a diversificação é a alocação de recursos nos fundos imobiliários. Esse tipo de investimento, ainda pouco desenvolvido no Brasil, agrega na mesma aplicação a liquidez - facilidade de negociação - do mercado financeiro aliados à estabilidade do mercado imobiliário. Trata-se de um investimento em que as cotas dos fundos são baseadas em empreendimentos imobiliários e vendidas ao mercado. Em resumo, o fundo adquire empreendimentos com os recursos dos investidores. A rentabilidade vem exatamente do aluguel destes empreendimentos a hotéis, shoppings centers, hospitais, edifícios comerciais etc. Existente desde 1993, essa modalidade de investimento ainda é pouco desenvolvida no Brasil e a maior parcela do mercado é destinada aos investidores institucionais. Dos quase 60 fundos existentes hoje, apenas cinco são direcionados também para pessoa física, com lotes mínimos vendidos a partir de R$ 5 mil, no caso do fundo do Hospital da Criança, no bairro do Jabaquara. Vantagens Para quem pretende investir nesses fundos, as vantagens vão desde a maior facilidade de se investir no mercado imobiliário até a segurança do investimento. Quantos são os pretendentes a comprar imóveis que não tem recursos suficientes para comprar um imóvel ou não desejam concentrar suas aplicações em uma propriedade? O valor unitário é um grande limitador do mercado e os fundos imobiliários abrem chances para uma grande fatia dos investidores, especialmente em empreendimentos não-residenciais. Outro ponto a se destacar é a menor burocracia e custo em relação às transações imobiliárias tradicionais. Os investidores dispensam a preocupação das negociações de compra, venda e aluguel de imóveis, como despesas com documentação, impostos e manutenção. Negociando-se apenas as cotas, o investidor tem a possibilidade de vender apenas de parte de seu investimento e não tem de esperar meses para conseguir fechar negócio em condições adequadas. Um fator de segurança do investimento é a fiscalização das transações pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mais informações sobre os fundos imobiliários podem ser encontrados nos link abaixo. No site da CVM, estão listados todos os fundos existente no mercado brasileiro e suas características.