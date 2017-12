Fundo imobiliário e novidades pela Internet As cotas do fundo imobiliário do Centro Empresarial Água Branca já começaram a ser distribuídas pela Corretora Coinvalores. As 237 mil cotas do fundo podem ser adquiridas por R$ 160 cada unidade, mas é necessária a compra mínima de um lote de 50, ou seja, de R$ 8 mil. A remuneração nominal para o investidor é de 1,25% ao mês, calculado sobre o valor do investimento, mais a variação do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M). O Banco BCN recebeu reserva da construtora para poder emitir um Certificado de Depósito Fiduciário nominal ao comprador ? comprovante do investimento. Veja mais informações sobre este investimento no link abaixo. Novas formas de investimento pela Internet A Corretora Socopa passa a oferecer a opção de investimento em fundos de renda fixa pela Internet com aportes mínimos de R$ 500. Pelo site www.socopa.com.br, pode-se aplicar em fundos, como o FIF Paulista (perfil conservador), o FAC Paulista (moderado) e o FAC Paulista Plus (agressivo). Já o Banco do Brasil lançou nova versão do site de investimentos. O objetivo da instituição é ampliar o número de transações na Internet pelo portal www.investimentos-e.com.br. Na nova roupagem, a navegação foi facilitada e foram criadas seções de notícias e de análise econômica. Outros destaques são simuladores de investimento e o serviço da Bolsa de compra e venda de ações online.