Fundo imobiliário: novos produtos e regras Os fundos imobiliários estão cada vez mais populares e já proporcionam uma rentabilidade considerada atraente para o investidor com perfil conservador. O fundo do Shopping Pátio Higienópolis, por exemplo, negociado no mercado secundário - apenas entre os cotistas -, proporcionou um ganho de 16,65% no ano passado, superando o rendimento médio dos fundos de renda fixa, com 14% no mesmo período. Em alguns meses o rendimento do fundo do Shopping Pátio Higienópolis chegou a superar a garantia de rentabilidade mensal bruta de 1,25%. Em janeiro, por exemplo, foi de 1,31%. Veja mais informações sobre a rentabilidade dos fundos na tabela abaixo. Novos produtos O resultado é considerado tão bom que esse tipo de fundo começa a conquistar grandes gestores financeiros nacionais e internacionais. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal preparam-se para lançar sua primeira aplicação. Já a Brazilian Mortgages prevê o lançamento de pelo menos dois empreendimentos até o fim do ano. "Mas pretendemos lançar mais dez novos produtos no próximo ano. Boa parte deles terá a participação de grupos de investidores estrangeiros", antecipa o diretor da empresa, Fábio Nogueira. Mudanças na regulamentação Os fundos imobiliários estão ainda em processo de aperfeiçoamento. Por isso, os grandes bancos de varejo podem adiar seus projetos. A Comissão de Regulamentação de Fundos Imobiliários - reúne representantes da indústria de fundos imobiliários - e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) preparam a nova regulamentação. As alterações em estudo consideram a possibilidade de o fundo imobiliário ter maior diversidade de títulos em sua carteira, como os Certificados de Recibo Imobiliário (CRI) e as ações de empresas abertas do setor. A possível criação de fundos com cotas de outros fundos imobiliários, tal como existe nas aplicações de renda fixa e renda variável, também é foco da reavaliação do mercado. "A previsão de uma emissão diferenciada para o investidor qualificado e a subscrição de novas cotas para ajustar o fluxo de caixa futuro do fundo também serão medidas significativas", explica o relator da comissão, Rodrigo Machado. Para o consultor Sérgio Beleza Filho, a nova instrução deverá ampliar a liquidez - possibilidade de negócios - da aplicação e facilitar a movimentação no mercado secundário. "A nova instrução vai corrigir injustiças e aperfeiçoar o setor, facilitando até a negociação das cotas dos fundos em Bolsa", diz. O gerente de Registro da CVM, Felipe Motta, acrescenta ainda que, com as novas regras, será possível aumentar a oferta de produtos aos pequenos e médios investidores. "A pessoa física tem acesso a esse tipo de fundo há pouco tempo e com a vivência poderemos melhorar o regulamento para facilitar o processo de pulverização." Motta explica que a nova instrução está em análise nas mãos do Colegiado da CVM. Embora não tenha um prazo determinado para o término das discussões sobre o assunto, ele acredita que as normas poderão estar aprovadas até o fim do ano. Opções para o investidor Fundo Lançamento Emissão Cota (R$) JK Financial Center Agosto/1999 Primária 0,70 Hospital da Criança Outubro/2000 Primária 100,00 Continental Square Março/2001 Secundária 1,06 Água Branca Junho/2001 Secundária 160,00 Fundo Lote mín. (R$) Remuneração * Tx. de adm.** JK Financial Center 70 mil 12% ao ano 9% Hospital da Criança 5 mil 1,25% ao mês 2% Continental Square 29 mil 12% ao ano 4% Água Branca 8 mil 1,25% ao mês 5% Fundo custo de colocação (%) Venda JK Financial Center 3,00 Unibanco Hospital da Criança 3,00 Ourinvest e Coinvalores Continental Square 3,20 Unitas Água Branca 3,00 Ourinvest e Coinvalores * Mínima ** Sobre a receita