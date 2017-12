Fundo imobiliário: riscos e ganhos O fundo imobiliário é uma alternativa para se investir no mercado de imóveis. Atualmente, existem duas modalidades: com rendimento permanente atrelado ao aluguel e com rentabilidade vinculada à venda do imóvel. O investidor será sempre cotista de um fundo cujo ativo é um empreendimento imobiliário, como um shopping center, hotel, hospital, etc. A diferença está na forma de remuneração. Conheça a diferença entre os fundos Na carteira da Brazilian Mortgages, do empresário Fábio Nogueira, por exemplo, o retorno do investimento provém dos aluguéis das lojas e da participação nos lucros do Shopping Center Pátio Higienópolis. De dezembro a maio deste ano, o fundo rendeu 7,84%, o que representa 1,25% ao mês. A proposta do Banco CR2, é diferente. O fundo CR2-RJZI também investe em empreendimentos imobiliários, mas será encerrado quando todas as unidades forem vendidas, o que ocorre durante a construção. Depois que o cotista receber todo o capital investido corrigido pela variação do IGP-M mais 6%, o banco passa a cobrar taxa de performance de 20% sobre o que o investidor receber daí em diante. A expectativa de retorno é de IGP-M + 23% ao ano. No momento, o único fundo com captação aberta é o JK Financial Center, da Brazil Realty. A rentabilidade esperada é entre 11,5% ao ano, resultado dos aluguéis menos as despesas do investimento. Ainda restam cerca de 70% das cotas para serem negociadas. Longo prazo e risco Nogueira, da Brazilian Mortgages, diz que o investidor deve saber que, muitas vezes, esse investimento é de longo prazo e, como tal, o retorno não é imediato. O importante é analisar se o projeto tem consistência. Como o investidor aplica em um empreendimento que, algumas vezes, nem saiu do papel, o risco de o projeto não dar certo também é grande, explica. Portanto, o nome da instituição merece atenção. Ele explica que a vantagem do fundo imobiliário é a praticidade. Enquanto na compra de uma propriedade o investidor precisa enfrentar toda a burocracia do sistema, no fundo será necessária apenas a avaliação das propostas. Encargos podem prejudicar o ganho final Além do projeto, é importante analisar os encargos do produto, como taxa de administração e performance, o que pode diminuir o ganho. Na avaliação do gestor de Patrimônio Paulo José Possas, no entanto, os fundos ainda não têm tanto apelo por serem investimentos de longo prazo. Possas tem dúvidas em relação ao sucesso dos projetos incorporados pelos fundos imobiliários. Ele acredita que a cidade de São Paulo, por exemplo, não comporta tantos empreendimentos, como shopping centers. "Com o avanço do comércio eletrônico, por meio da Internet, esses ambientes correm o risco de ficar vazios", adverte. Veja no link abaixo matéria sobre a necessidade de inovação do mercado imobiliário.