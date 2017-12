Fundo Imobiliário: veja alguns produtos Um dos Fundos de Investimento Imobiliário disponíveis no mercado é o Continental Square. O imóvel que compõe a carteira do fundo ainda está em fase de construção. Trata-se do hotel cinco estrelas Ceasar Park, que será formado por 180 apartamentos com 10.786 metros quadrados de área privativa e está localizado na torre de empreendimentos Continental Square, na cidade de São Paulo. As cotas do fundos são vendidas a R$ 29.800,00. Os investidores podem comprar a cota à vista ou parcelando o pagamento. Para quem pagar em uma única vez, há a garantia de renda bruta mensal de 1% durante o período de construção. Já para os investidores que comprarem a cota em 12 vezes, não haverá ganhos durante a construção do empreendimento. Nas duas formas de pagamento, após seis meses da conclusão da obra, será feita uma garantia de renda mínima anual de 12%, que será oferecida durante dois anos. Depois disso, a rentabilidade será variável e de acordo com o resultado do arrendamento do hotel. A cada doze meses, o valor da cota será corrigido pelo Índice Geral dos Preços do Mercado (IGPM), acumulado em um ano (veja mais informações sobre atualização do valor da cota no link abaixo) Fundo Pátio Higienópolis e Hospital da Criança Quando foi lançado há 18 meses, o Fundo Pátio Higienópolis ofereceu uma garantia de rentabilidade mensal bruta de 1,25% pelo prazo de três anos. A partir desse período, o rendimento vai depender do aluguel das lojas do shopping. De acordo com Fábio Nogueira, diretor da Brazilian Mortgages, a expectativa é de que o rendimento mensal dos cotistas a partir desse período ficará próximo a esse patamar. As cotas do Fundo Pátio Higienópolis foram vendidas a R$ 10 mil, mas já não há cotas disponíveis para comercialização entre a Brazilian Mortgages e novos investidores. "Quem estiver interessado em adquirir cotas do Pátio Higienópolis pode tentar negociar com outro investidor. Mas, nesse caso, o valor sobe para R$ 10.600,00", explica Nogueira. O Fundo de Investimento Imobiliário do Hospital da Criança, também administrado pela Brazilian Mortgages, oferece cotas a R$ 1 mil. O empreendimento tem locação garantida por 20 anos e rentabilidade bruta mensal de 1,25%. A correção anual do valor das cotas também segue o IGPM. A Brazilian Mortgages prepara o lançamento do Fundo de Investimento Imobiliário Água Branca. Segundo Nogueira, as cotas deverão ser vendidas a R$ 8 mil.