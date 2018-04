Fundo Rio Atlântica vende 1a emissão em um dia A primeira emissão no valor de R$ 600 mil em cotas do fundo imobiliário Rio Atlântica, hotel cinco estrelas do Rio de Janeiro, foi vendida em apenas duas horas. Agora, espera-se que até a próxima terça-feira a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprove a segunda emissão, de R$ 2,1 milhões. A carteira é composta por lotes de 100 cotas de R$ 100, perfazendo um investimento mínimo de R$ 10 mil. O fundo garantirá, em contrato, um rendimento mínimo bruto de 1,25% ao mês durante 24 meses. A taxa de administração é de 2% ao mês sobre a receita da aplicação. A estruturação do fundo é feita pela Brazilian Mortgages e sua administração cabe ao Banco Ourinvest. Fábio Nogueira, diretor da Brazilian Mortgages, acredita que a rápida venda das cotas se deva à procura de aplicações mais seguras por parte do investidor nesse momento de incertezas. "Nós acreditamos que esse é um semestre interessante para se investir em fundos imobiliários", disse Ele ressaltou que esse é o primeiro fundo imobiliário do Rio de Janeiro e que a procura lá é bastante grande. Ainda serão feitas 20 emissões de lotes do Rio Atlântica, de R$ 2,1 milhões, totalizando, junto com a primeira já vendida, R$ 42,6 milhões.