Fundos ações: avaliação do risco Considerando o VTM (ou VAR - Value at Risk), que indica o valor teórico mínimo (em reais) que o cotista terá ao final de um mês de aplicação de R$ 1 mil, com 95% de probabilidade, os três melhores fundos de ações no grupo dos de maiores por patrimônio foram Itauações (R$ 910,23), BB Fundo de Ações (R$ 894,18) e Bradesco FIA (R$ 893,63), no ranking de abril. O levantamento é do Laboratório de Finanças da FEA/USP. Por subtração, pode-se dizer que o VTM indica a perda máxima que se espera no fundo, dentro da probabilidade indicada. Quanto maior o valor do VTM, menor o risco da carteira. Ranking abril/00 dos 10 maiores fundos de ações por patrimônio líquido - VTM (R$) Fundo VTM (R$) Itauações 910,233 Citiações 880,525 Bradesco FIA 893,630 Boston Ibovespa Select-FIA 871,957 Unibanco Ações Blue 869,258 BB Fundo de Ações 894,176 Unibanco Strategy Ações 860,989 Bradesco Livre Facil FIA 873,581 Bradesco Livre FIA 871,836 HSBC Bamerindus Ações 888,003 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Veja na seqüência quais foram os melhores fundos de ações em toda a indústria nos doze meses finalizados em abril. Este outro estudo considera todos os fundos e não apenas os de maior patrimônio.