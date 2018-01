Fundos ações: ranking melhores Considerando toda a indústria dos fundos de ações com dados disponíveis, as três carteiras que registraram melhor desempenho em doze meses, completados em abril, segundo critério do Índice de Sharpe (tabela 2), de acordo com o Guia de Fundos da FEA-USP, foram: Tríade Senior (0,112), Schroder Fmia (0,111) e BMG Ações (0,095). Pelo critério de seletividade (Jensen, tabela 3), os destaques ficaram com as carteiras Schroder Fmia (0,134%), BMG Ações (0,126%) e Tríade Senior (0,109%). Este índice mede a capacidade do administrador na seleção de papéis. Pelo Índice de Timing (tabela 4), os três fundos com melhor desempenho, no ranking de abril, foram as carteiras Bozano Ações (1,360), Atrium (0,144) e Multiplic (-0,042). Este índice mede a capacidade de antecipação dos movimentos do mercado. Pelo VTM (tabela 5), o Atrium (R$ 986,40) aparece como o de menor risco, seguido pelo Tríade Senior (R$ 964,72) e Prime (R$ 927,53). Tabela 2 - Ranking abril/00 dos fundos de ações Índice de Sharpe Fundo Sharpe Tríade Senior 0,112 Schroder Fmia 0,111 BMG Ações 0,095 Elite 0,084 Atrium 0,083 Comercial FMIA 0,075 Safra Ações 0,069 Itauações 0,067 BBM Ações 0,067 ABN AMRo Tele@com 0,065 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Tabela 3 - Ranking abril/00 dos fundos de ações Índice de Jensen (%) Fundo Jensen (%) Schroder Fmia 0,134 BMG Ações 0,126 Tríade Senior 0,109 Elite 0,092 Comercial FMIA 0,089 ABN AMRo Tele@com 0,082 Atrium 0,079 Safra Ações 0,079 Itauações 0,064 BBM Ações 0,064 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Tabela 4 - Ranking abril/00 dos fundos de ações Índice de Timing Fundo Timing Bozano Ações 1,360 Atrium 0,144 Multiplic -0,042 Fibra Ações -0,147 BEMGE Ações -0,250 Comercial FMIA -0,319 BCA Banerj -0,481 BCN Alliance Blue Chip -0,485 Síntese Index -0,500 ABN AMRo Tele@com -0,547 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Tabela 5 - Ranking abril/00 dos fundos de ações Por VTM (R$) Fundo VTM (R$) Atrium 986,399 Tríade Senior 964,722 Prime 927,534 Elite 927,122 ABN AMRO Mix Fia 926,653 Citiações Renda Mista 922,333 Pillainvest Ações 917,934 BBM Ações 912,923 Plural Ações 911,325 Credibanco Investment Fund 910,293 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP)