Fundos amargam perdas de recursos Ao analisar o movimento de entrada e saída de recursos dos fundos de investimentos durante os primeiros dias de junho, o que se observa é a posição de cautela dos investidores diante de um cenário de incertezas no mercado financeiro, com a alta do dólar, e também em relação à crise energética. Dentre todos segmentos da indústria de fundos de investimento, o único a registrar ingresso de recursos são os fundos que acompanham a variação do dólar, os fundos cambiais. O resultado positivo está em R$ 329,52 milhões até o dia 12, favorecido pela contínua alta da moeda norte-americana frente ao real, verificada nos últimos dias. A maior perda de recursos foi verificada pelos fundos de renda fixa. A saída está em R$ 1.636,80 milhões. Ao contrário do que o ocorrido em maio, os fundos DI também registram perda de recursos. A saída está em R$ 183,06 milhões. O total dos fundos de ações registram perdas de R$ 272,75 milhões. Do total, os fundos de investimento somam uma saída de recursos de R$ 2.660,67 milhões, o que revela a comportamento de cautela do investidor diante das incertezas do mercado financeiro.