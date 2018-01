Fundos: avalie a carteira Com as incertezas no mercado de juros, os investidores estão buscando segurança nos fundos de investimento pós-fixados. Mas é bom ficar atento à composição da carteira do fundo e à sua classificação. Os fundos de renda fixa podem estar classificados como referenciados, não referenciados ou genéricos. Para entender melhor as diferenças, veja link abaixo. Na classificação genéricos, os fundos de renda fixa prefixados ou pós-fixados podem ter 49% investidos em renda variável, ou seja em Bolsas. O restante deve ser direcionado aos títulos de renda fixa propriamente ditos. Cabe ao administrador definir como vai distribuir os investimentos dentro destes limites legais. Mas o investidor não fica no escuro, porque o regulamento precisa dizer claramente que tipo de estratégia tem o fundo, até para que o cliente possa decidir se aceita ou não correr o risco. No mês de abril, por exemplo, um dos fundos de renda fixa com pior desempenho foi o DB FAQ Carteira Administrada, do Deutsche Bank Investimento. Ele é um fundo de renda fixa pós-fixado, com perfil agressivo e com carteira que permite até 40% direcionados para bolsa, de acordo com o regulamento interno do fundo. Em algumas situações esta parcela pode ser até mesmo 0%. O posicionamento vai depender da estratégia do gestor e varia de acordo com o cenário econômico e financeiro do país. Durante o mês passado, a carteira deste fundo oscilou entre 28% e 26% direcionados para a bolsa. O restante acompanhou a variação do CDI - Certificado de Depósito Bancário. Como a expectativa da instituição era de que os fundamentos internos da economia teriam peso maior no humor do mercado, o gestor do fundo direcionou uma parcela maior para a renda variável. Isso significa que o gestor apostava em um bom cenário para a bolsa, já que os números da economia brasileira estão estabilizados. Mas não foi isso o que aconteceu. O mercado norte-americano oscilou muito e a Bolsa brasileira refletiu este nervosismo. Com isso, a queda de 12,8% na Bovespa em abril reduziu profundamente o ganho dos investidores deste fundo. A perda foi 3,1%. Este é um bom exemplo da importância de conhecer previamente a composição da carteira de um fundo, antes de investir. Estas informações precisam estar disponíveis para os clientes, no prospecto e no regulamento. Avalie sua tolerância ao risco e faça a opção de acordo com o seu perfil.