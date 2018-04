Fundos BB perdem R$ 9 bi de maio a agosto Os fundos de investimento do Banco do Brasil acumulam saque líquido de cerca de R$ 9 bilhões do final de maio, quando começou a marcação a mercado dos ativos, até ontem. Segundo o vice-presidente de Controle e Relações com Investidores do BB, Ênio Pereira Botelho, a maior parte das perdas ocorreu no mês de julho. Até o final do primeiro semestre, a saída de recursos era de R$ 3 bilhões. "O banco é o maior gestor de fundos do País e, por isso, a perda é significativa", explicou Botelho em teleconferência para analistas. De acordo com o executivo, as perdas foram praticamente estancadas com as novas medidas do governo contra a crise dos fundos. As novas regras permitem que os títulos de até um ano não sejam marcados a mercado. Botelho disse que o BB não tem mais captação negativa, mas que também não espera o retorno dos recursos. "Os fundos, no geral, ficaram com a imagem arranhada." O executivo destacou que os recursos que saíram dos fundos no primeiro semestre acabaram migrando para outras aplicações dentro do banco, como poupança e depósitos à vista e a prazo. A captação no mercado do BB atingiu R$ 37,508 bilhões no final de junho, com elevação de 27,1% em relação ao mesmo mês de 2001. Ajuste no patrimônio deve ser reduzido com novas regras Botelho espera que o ajuste negativo no patrimônio da instituição se reduza na medida em que o deságio dos títulos públicos diminua. A contabilização dos títulos da carteira própria da instituição pelas novas regras do Banco Central gerou um impacto negativo no patrimônio líquido do BB de R$ 1,280 bilhão no primeiro semestre do ano. O executivo destacou que o deságio dos títulos vem diminuindo no mercado. Ele acredita que a desvalorização dos últimos meses resultou da marcação a mercado dos ativos dos fundos de investimento e da conjuntura política conturbada. O BB não prevê venda de grande volume de papéis no atual patamar de preço, pois seria uma realização de perdas. Botelho disse que o banco não se preocupa com o efeito que possíveis novas depreciações possam ter no patrimônio líquido. Apesar dos impactos provocados pelo deságio dos títulos no primeiro semestre, o BB mantém-se acima do índice de Basiléia e ainda possui uma margem para aplicação em crédito de R$ 5,5 bilhões. Banco pretende concluir venda de ações em novembro O Banco do Brasil espera ingressar no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ainda neste semestre. Botelho disse que a expectativa é concluir a venda das ações da instituição pertencentes ao governo no mês de novembro, apesar das eleições. "Vai depender muito do mercado." Segundo ele, o processo de preparação da oferta de ações está em fase avançada no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A conversão de ações preferenciais em ordinárias, que também faz parte do processo de adequação do banco ao Novo Mercado, deve ser concluída no próximo mês. "A partir da primeira quinzena de setembro, o BB quer estar negociando somente ações ordinárias", afirmou. Provisões para crédito do BB sobem 30,4% O Banco do Brasil seguiu a tendência do setor e também elevou as provisões para créditos de liquidação duvidosa no primeiro semestre do ano. As provisões somaram R$ 2,691 bilhões, com aumento de 30,4% em relação ao mesmo intervalo de 2001. A carteira de crédito do BB, de acordo com a Resolução 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN), encerrou o primeiro semestre com volume de R$ 57 bilhões, incremento de 18,4% sobre junho de 2001. No mesmo período, o crescimento apresentado pelo portfólio de crédito do Sistema Financeiro Nacional foi de 13,3%. Além de ganhar volume, a carteira do BB também evoluiu em termos qualitativos. Os créditos classificados de AA a C correspondiam a 92,6% da carteira em junho deste ano, contra 91,5% no mesmo mês de 2001.